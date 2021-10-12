"Де той фініш?". Коли Україна стане членом Євросоюзу: відповідь Зеленського та лідерів ЄС

Учасники саміту Україна-ЄС-президент України Володимир Зеленський, голова Європейської Ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн - розповіли, що треба країні для вступу до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви учасників в ході спілкування зі ЗМІ.

Зокрема, Зеленський зазначив, що обговорював це питання сьогодні з головою Європейської ради і запитав у нього "де той фініш на цьому шляху і чи є він?". Зеленський відзначив прогрес у відносинах з Євросоюзом і передав слово Мішелю.

"Ми обговорили зближення України та ЄС. Аргументи дуже солідні, міцно висловлені. Ми домовилися, що потрібно мобілізувати дискусії в ЄС. В останні місяці видно це прискорення, яке дозволяє більше зв'язати наших людей", - зазначив Мішель.

У свою чергу, Урсула фон дер Ляйєн озвучила три напрямки роботи.

"Той факт, що Україна є суверенною і незалежною, вона здатна визначити власні політичні пріоритети для нас дуже важливо. Є три аргументи. Це реформи, поступова економічна інтеграція і політична асоціація з ЄС. Важливо, що ми єдина європейська сім'я і ми працюємо разом", - зазначила вона.