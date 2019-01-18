В Гданьске тысячи людей прощаются с мэром Адамовичем

Фото: прощание с мэром Гданьска (PAP)

Гроб с телом Адамовича перевозят в базилику Святой Марии

В Гданьске (Польша) тысячи людей сопровождают гроб с телом убитого мэра Гданьска Павла Адамовича до базилики Святой Марии, где завтра состоится прощальная церемония. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Как отмечается, гроб с телом мэра вынесли из Европейского центра солидарности в Гданьске и провозят по улицам города до базилики Вознесения Пресвятой Девы Марии. Шесть мэров польских городов несут гроб с телом Павла Адамовича. Это мэры Варшавы, Вроцлав, Сопот, Гливице, Люблина и Познани.

Кроме того, тысячи людей сопровождают катафалк с гробом. В руках они держат флаги с гербом города, а также национальные флаги Польши.

Фото: прощание с мэром Гданьска (PAP)

Напомним, мэра Гданьска Павла Адамовича похоронят в Часовне святого Марцина в Базилике Внебовзятия Пресвятой Девы Марии в Гданьске.

На прощание приедут президент Анджей Дуда, премьер Матеуш Моравецкий и председатель Европейского совета Дональд Туск.

РБК-Украина писало, что 13 января, на мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта напал мужчина с ножом. Адамовича оперировали 5 часов. Однако на следующий день, 14 января, он умер.