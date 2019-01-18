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Стало известно, где похоронят мэра Гданьска

Новости » Общество    18.01.2019 - 17:04
Стало известно, где похоронят мэра Гданьска
Фото: Павел Адамович (из открытых источников)

Урна с прахом Адамовича будет хранится в базилике Святой Марии в Гданьске

Президента Гданьска Павла Адамовича похоронят в Часовне святого Марцина в Базилике Внебовзятия Пресвятой Девы Марии в Гданьске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, в костеле для захоронения выбрано такое место, которое будет доступным для всех посетителей.

"В правой части базилики, когда мы в нее входим, перед алтарем, есть Зал членов совета, бургомистров, или тех, кто руководил Гданьском. Рядом есть ниша – вполне натуральная – где за стеклом будет урна с прахом президента, поэтому ее можно будет увидеть. И, наверное, много жителей, которые не успели проститься с президентом в Европейском центре Солидарности или в костеле в пятницу или субботу, смогут приходить уже ежедневно", - сообщила пресс-секретарь мэра Магдалєна Скорупка-Качмарек.

Сообщается, что похороны организует город Гданьск и семья мэра. На прощание приедут президент Анджей Дуда, премьер Матеуш Моравецкий и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Кроме того, прощания будут транслировать на экранах, установленных на улицах и площадях Гданьска, в парке Святополка и на острове Оловянка. В полдень в Гданьске завоют сирены.

Как писало РБК-Украина, прощание с мэром Гданьска Павлом Адамовичем, который погиб в результате ножевых ранений, состоится в субботу 19 января в базилике Святой Марии в Гданьске.

Напомним, 13 января, на мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта напал мужчина с ножом. Адамовича оперировали 5 часов. Однако на следующий день, 14 января, он умер.

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