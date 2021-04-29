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В ГБР заявили, что достигли цели обысков на заводе "Кузня на Рыбальском" и "Богдан Моторс"

Автор: РБК-Украина

Госбюро расследований (ГБР) проводило обыски в рамках уголовного производства по факту закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам. Правоохранители заявляют, что цели обысков достигли.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным досудебного расследования, на ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и ПАО "АК "Богдан Моторс" в течение 2015-19 годов заключили с Минобороны стоимостные контракты на поставку в ВСУ военных автомобилей, оборудования и предоставления услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей.

А именно:

  • поставка более 300 медицинских автомобилей БОГДАН 2251;
  • более 800 автомобилей повышенной проходимости БОГДАН (МАЗ) 63172;
  • проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и другие.

В ходе досудебного следствия изучаются обстоятельства относительно превышения власти должностными лицами Минобороны Украины, которое связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставкой в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов.

"Указанные следственные действия связаны с непредоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации. Цель обысков достигнута", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что вчера обыски ГБР происходили на ряде предприятий в Киеве и других областях.

Напомним, на заводе "Кузня на Рыбальском" заявили, что " системные незаконные действия властей ставят предприятие на грань остановки".

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