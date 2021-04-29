В ГБР заявили, что достигли цели обысков на заводе "Кузня на Рыбальском" и "Богдан Моторс"

Госбюро расследований (ГБР) проводило обыски в рамках уголовного производства по факту закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам. Правоохранители заявляют, что цели обысков достигли.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
По данным досудебного расследования, на ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и ПАО "АК "Богдан Моторс" в течение 2015-19 годов заключили с Минобороны стоимостные контракты на поставку в ВСУ военных автомобилей, оборудования и предоставления услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей.
А именно:
В ходе досудебного следствия изучаются обстоятельства относительно превышения власти должностными лицами Минобороны Украины, которое связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставкой в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов.
"Указанные следственные действия связаны с непредоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации. Цель обысков достигнута", - говорится в сообщении.
РБК-Украина писало, что вчера обыски ГБР происходили на ряде предприятий в Киеве и других областях.
Напомним, на заводе "Кузня на Рыбальском" заявили, что " системные незаконные действия властей ставят предприятие на грань остановки".