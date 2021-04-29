В ГБР заявили, что достигли цели обысков на заводе "Кузня на Рыбальском" и "Богдан Моторс"

По данным досудебного расследования, на ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и ПАО "АК "Богдан Моторс" в течение 2015-19 годов заключили с Минобороны стоимостные контракты на поставку в ВСУ военных автомобилей, оборудования и предоставления услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей.

А именно:

поставка более 300 медицинских автомобилей БОГДАН 2251;

более 800 автомобилей повышенной проходимости БОГДАН (МАЗ) 63172;

проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и другие.

В ходе досудебного следствия изучаются обстоятельства относительно превышения власти должностными лицами Минобороны Украины, которое связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставкой в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов.

"Указанные следственные действия связаны с непредоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации. Цель обысков достигнута", - говорится в сообщении.