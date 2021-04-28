ГБР проводит обыски на заводе "Кузня на Рыбальском" и "Богдан Моторс"
Государственное бюро расследований проводит обыски в ряде отечественных предприятий. В частности, следственные действия проводятся на ЗАО "Завод "Кузня на Рыбацком" и подразделениях ОАО "АК "Богдан Моторс".
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала спикер ГБР Ольга Чиканова.
По ее словам, обыски на предприятиях проходят в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам.
Сотрудники Госбюро расследования проводят обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях.
В ходе досудебного следствия изучаются обстоятельства: превышение власти должностными лицами Минобороны, что связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставки в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов.
Ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Таран заявил, что первый этап реформирования Вооруженных сил существенно приблизил их к получению совместимости с НАТО.
Также сообщалось, что ВСУ в этом году смогут получить военную продукцию на сумму свыше 10 млрд гривен.