У ДБР заявили, що досягли мети обшуків на заводі "Кузня на Рибальському" і " Богдан Моторс"

За даними досудового розслідування, на ПрАТ «"Завод "Кузня на Рибальському" та ПАТ "АК "Богдан Моторс" впродовж 2015-19 років уклали з Міноборони вартісні контракти на постачання до ЗСУ військових автомобілів, обладнання та надання послуг з обслуговування агрегатів військових кораблів.

А саме:

постачання понад 300 медичних автомобілів БОГДАН 2251;

понад 800 автомобілів підвищеної прохідності БОГДАН (МАЗ) 63172;

проведення ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", закупівлі малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр" та інші.

У ході досудового слідства вивчаються обставини щодо перевищення влади посадовими особами Міноборони України, яке пов’язане із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг і постачанням до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів.

"Вказані слідчі дії пов’язані із ненаданням суб’єктами господарювання необхідної документації. Мета обшуків досягнута", - йдеться в повідомленні.