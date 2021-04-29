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"Кузня на Рыбальском" заявляет, что действия власти доводят завод до банкротства

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 16:46
"Кузня на Рыбальском" заявляет, что действия власти доводят завод до банкротства Фото: "Кузня на Рыбальском" заявляет, что действия власти доводят завод до банкротства (zkr.com.ua)
Автор: РБК-Украина

На заводе "Кузня на Рыбальском" заявили, что "системные незаконные действия власти ставят предприятие на грань остановки, угрожают тысячам работников потерей рабочих мест и подрывают обороноспособность страны".

Об этом говорится в заявлении завода.

"Маски-шоу, как в темные времена Януковича, которые ГБР и прокуратура устроили на предприятии 28 апреля, коллектив и менеджмент завода расценивают как еще одно доказательство сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях российской агрессии", - говорится в заявлении.

На заводе также добавили, что ГБР уже не один год терроризирует предприятие, и хорошо знает, что не было ни одного случая, когда бы они не предоставили имеющихся документов по их требованию.

Кроме того, на заводе утверждают, что никакой юридической необходимости в обыске не было.

"Его истинная цель становится понятной ввиду того, что следователи вышли за границу постановления знаменитого Печерского районного суда и незаконно изымали любые документы, которые им попадались на глаза, а не только те, которые определены решением одиозного судьи Соколова в рамках уголовного производства против должностных лиц Министерства обороны, которым расследуется строительство трех бронированных десантно-штурмовых катеров "Кентавр ЛК", "Станислав" и "Малин".

Цена этих катеров, в зависимости от комплектации, как минимум в два с половиной раза ниже стоимости зарубежных аналогов, которые к тому же в 2016 году никто Украине не продавал. А тем более, и боевые модули к ним, которые тоже было решено производить в Украине, потому что в то время западные партнеры отказывались поставлять нашей стране летальное вооружение.

Эти катера - пилотные проекты, поэтому изменения в тактико-техническогм задании на их изготовление являются в таком случае естественными и неизбежными. Их определяет заказчик, в данном случае Министерство обороны, а завод - обязан учитывать", - добавили там.

В "Кузне" заявили, что будут оспаривать действия правоохранителей в судах и "приложат все усилия для выполнения контрактов с государством несмотря на противодействие самого государства".

"Есть основания полагать, что разрушая отечественное производственное предприятие, власть или ее отдельные представители действуют в интересах отдельных государств", - заявили на заводе.

Напомним, 28 апреля Государственное бюро расследований проводило обыски в ряде отечественных предприятий. В частности, следственные действия проводились на ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и подразделениях ОАО "АК"Богдан Моторс".

Обыски проходили в рамках уголовного производства по факту закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества по завышенным ценам.

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