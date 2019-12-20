ГБР завершило расследование в одном из дел экс-нардепа Микитася

Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного дела в отношении экс-народного депутата Максима Микитася, который избил главу сельского совета одного в Черниговской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.

Труба сообщил. что сейчас Микитасю предоставлены материалы на ознакомление. После этого уголовное производство с обвинительным актом направят в суд.

Инцидент произошел в июле. Микитась тогда ворвался в помещение сельського совета в селе Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и побил главу сельського совета. В конце сентября этого года экс-нардепу сообщили о подозрении.

Напомним, в конце октября Микитась вышел из СИЗО под залог в 80 млн гривен. Его подозревают в сговоре с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по захвату недвижимости в столице.

Также ГБР подозревает Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен. Следователи утверждают, что он использовал подставных лиц и подделал документы для получения корпоративных прав на объекты строительства. Также вышло журналистское расследование, в котором утверждается, что связанная с ним компания получила 700 млн на строительство хранилищ для украинской армии.