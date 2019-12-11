В доме экс-нардепа Микитася провели обыски

Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Решается вопрос о наложении ареста на имущество

Прокуроры Генеральной прокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований 11 декабря 2019 года провели обыск по месту жительства бывшего народного депутата Максима Микитася в пригороде Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Так, под процессуальным руководством прокуроров ГПУ следователями ГБР установлено, что народный депутат возможно совершил действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем в размере свыше 200 млн грн.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество, в том числе, выявленное во время обыска.

Отметим, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Его подозревают в сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы завладения недвижимостью в Киеве.

Залог в сумме 5,5 млн гривен был внесен за Микитася, однако впоследствии Апелляционная палата ВАКС взяла его под стражу и подняла сумму залога до 80 млн гривен. Он вышел под залог 25 октября, однако на него надели электронный браслет.

Кроме того, Государственное бюро расследований подозревает Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен. Следователи утверждают, что он использовал подставных лиц и подделал документы для получения корпоративных прав на объекты строительства. Также вышло журналистское расследование, в котором утверждается, что явязанная со скандальным застройщиком Микитасем компания получила 700 млн на строительство хранилищ для Вооруженных сил Украины.