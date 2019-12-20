ДБР завершило розслідування в одній зі справ екс-нардепа Микитася

Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінальної справи стосовно екс-народного депутата Максима Микитася, який побив голову сільської ради одного в Чернігівській області. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі директор ДБР Роман Труба.

Труба повідомив. що зараз Микитасю надані матеріали на ознайомлення. Після цього кримінальне провадження з обвинувальним актом направлять до суду.

Інцидент стався в липні. Микитась тоді увірвався в приміщення сільської ради в селі Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії та побив голову сільської ради. Наприкінці вересня цього року екс-нардепу повідомили про підозру.

Нагадаємо, в кінці жовтня Микитась вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн гривень. Його підозрюють у змові з екс-командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим і організації корупційної схеми по захопленню нерухомості в столиці.

Також ДБР підозрює Микитася в незаконній легалізації понад 200 млн гривень. Слідчі стверджують, що він використовував підставних осіб і підробив документи для отримання корпоративних прав на об'єкти будівництва. Також вийшло журналістське розслідування, в якому стверджується, що пов'язана з ним компанія отримала 700 млн на будівництво сховищ для української армії.