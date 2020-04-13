В ГБР завершили расследование по одному из дел Майдана

Следователь милиции безосновательно инициировал задержание троих участников протестов
Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении старшего следователя районного управления Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве по делу Майдана. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Сообщается, что следователь в течении декабря 2013 - февраля 2014 годов безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста.
"Также бывший милиционер подал в районный суд города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевших меры пресечения в виде содержания под стражей, которые судом противоправно удовлетворено", - сообщили в ГБР.
Следователь подозревается в:
Материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты, после чего обвинительный акт будет направлено в суд.
Напомним, 9 апреля ГБР в Киеве провело три следственных эксперимента по делам Майдана. Эксперименты проводились по делу об организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста в 2014 году.
Ранее РБК-Украина писало, что ГБР сообщило о подозрении руководителю следственного отдела одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве по делу Майдана.