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В ГБР завершили расследование по одному из дел Майдана

Новости » Общество     13.04.2020 - 11:29
В ГБР завершили расследование по одному из дел Майдана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следователь милиции безосновательно инициировал задержание троих участников протестов

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении старшего следователя районного управления Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве по делу Майдана. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сообщается, что следователь в течении декабря 2013 - февраля 2014 годов безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста.

"Также бывший милиционер подал в районный суд города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевших меры пресечения в виде содержания под стражей, которые судом противоправно удовлетворено", - сообщили в ГБР.

Следователь подозревается в:

  • злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);
  • служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
  • привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины);
  • незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты, после чего обвинительный акт будет направлено в суд.

Напомним, 9 апреля ГБР в Киеве провело три следственных эксперимента по делам Майдана. Эксперименты проводились по делу об организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста в 2014 году.

Ранее РБК-Украина писало, что ГБР сообщило о подозрении руководителю следственного отдела одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве по делу Майдана.

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