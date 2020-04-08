По делу Майдана объявили новое подозрение

Фото: разгон протестующих (РБК-Украина)

Решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранении от должности

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киев по делу Майдана. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, на момент совершения преступления он занимал должность старшего следователя одного из отделов районного управления МВД Украины в Киеве. Сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайства о применении меры пресечения и отстранении от должности.

Правоохранитель подозревается в совершении преступлений, а именно:

незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций (ст. 340 Уголовного кодекса Украины);

составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);

превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины);

заведомо незаконном задержании, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины);

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенной с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что правоохранитель незаконно задержал и вручил уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков, приведших к тяжким последствиям, одному из участников акций протеста. Затем правоохранитель подал ходатайство об избрании в отношении потерпевшего меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее по делу Майдана объявили еще одно подозрение. Бывшего заместителя начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киев подозревают в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан, совершенном по предварительному сговору группой лиц.