ГБР провело три следственных эксперимента по делам Майдана

Фото: следственный эксперимент в Киеве (dbr.gov.ua)

Следственные эксперименты проходили в Киеве

В Киеве провели 3 следственных эксперимента в рамках расследования так называемых дел Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Так, вчера на улицах Институтской и Майдане Независимости в Киеве состоялись 3 следственных эксперимента в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста в 2014 году.

"Во время следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применяющих в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства во время событий, которые происходили в центре Киева в период с 18 по 20 февраля 2014 года", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи ГБР сообщили о подозрении руководителю следственного отдела одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве по делу Майдана. Во время Революции Достоинства подозреваемый занимал должность старшего следователя одного из отделов районного управления МВД Украины в Киеве.

До этого ГБР сообщило о подозрении бывшему заместителю начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киеве. Бывшего правоохранителя подозревают в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан.