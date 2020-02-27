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ДБР завело справу через можливе втручання Байдена в роботу Шокіна

Новини » Політика     27.02.2020 - 12:07
ДБР завело справу через можливе втручання Байдена в роботу Шокіна
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Провадження було відкрито 24 лютого за рішенням суду

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого втручання екс-віце-президента США Джо Байдена в роботу колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна. Про це РБК-Україна повідомило джерело в ДБР.

За інформацією джерела, справу було заведено за ч.2 ст.343 (втручання в роботу співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Провадження було відкрито за рішення суду.

"Ми зареєстрували провадження 24 лютого, виконуючи відповідне рішення суду", - зазначив співрозмовник РБК-Україна.

Як відомо, Віктор Шокін перебував на посаді генерального прокурора України з лютого 2015 року по квітень 2016 року. Тодішній президент Петро Порошенко ухвалив рішення про звільнення Шокіна через нібито ультиматум екс-віце-президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент США Дональд Трамп назвав своїм обов'язком розібратися у справі щодо Шокіна та Байдена. Трамп заявив, що повинен розібратися з ситуацією, пов'язаною зі звільненням українського генпрокурора.

Крім того, колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що Байден не порушував закон, коли просив звільнити екс-генпрокурора України Віктора Шокіна.

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Новини України Джозеф БайденВіктор ШокінДБР
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