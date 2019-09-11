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ДБР завело справу стосовно Порошенка через суддівські зарплати

Новини » Політика    11.09.2019 - 12:31
ДБР завело справу стосовно Порошенка через суддівські зарплати
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенка перевіряють на причетність до безпідставної виплати зарплат суддям

Державне бюро розслідувань (ДБР) завело справу стосовно колишнього президента Петра Порошенка та інших посадових осіб через суддівські зарплати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанова суду.

Повідомляється, що кримінальне провадження зареєстровано 3 липня. Порошенка та інших посадових осіб перевіряють у зв'язку з затягуванням призначення суддів на посади, в результаті чого їм безпідставно нараховувалася зарплата, хоча вони не здійснювали правосуддя. Зокрема, Порошенко нібито міг тривалий час не підписувати укази про призначення суддів на порушення ст. 80 закону про судоустрій і статус суддів.

Також повідомляється, що, за даними Державної судової адміністрації, суддям без суддівських повноважень було виплачено майже 338 млн гривень. У своєму рішенні суд дав слідчим ДБР доступ до документів Державної судової адміністрації щодо розміру нарахованої та виплаченої суддівської винагороди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно Порошенка і колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Відзначимо, вчора Порошенко в черговий раз не прийшов на допит до ДБР.

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