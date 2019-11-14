ГБР задержало запорожского прокурора на взятке

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокурор получил 10 тысяч долларов за не привлечение к уголовной ответственности подозреваемого

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали прокурора одного из городов Запорожской области на получении взятки в 10 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что прокурор получил взятку за не привлечение к уголовной ответственности подозреваемого, а также за возврат изъятого имущества.

"Правоохранитель с помощью посредника - своего тестя, получил от гражданина 10 тыс. долларов США за не привлечение к уголовной ответственности и возврат имущества, изъятого в ходе следствия", - рассказали в ГБР.

В отношении прокурора открыто дело по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи грозит лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: задержание прокурора (dbr.gov.ua)

Напомним, ране РБК-Украина писало, что НАБУ сообщило подозрение директору департамента публичной информации Офиса президента Светлане Кондзеле, которая совместно с сообщниками вымогала 300 тыс. долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

Также сообщалось, что ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении начальника Полтавской таможни, которого подозревают в получении взятки в размере 4 тыс. долларов.