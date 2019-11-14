ДБР затримало запорізького прокурора на хабарі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокурор отримав 10 тисяч доларів за не притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали прокурора одного з міст Запорізької області на отриманні хабара в 10 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що прокурор отримав хабар за не притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного, а також за повернення вилученого майна.

"Правоохоронець з допомогою посередника - свого тестя, отримав від громадянина 10 тис. доларів США за не притягнення до кримінальної відповідальності та повернення майна, вилученого в ході слідства", - розповіли в ДБР.

стосовно прокурора відкрито справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті загрожує позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Фото: затримання прокурора (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що НАБУ повідомило підозра директору департаменту публічної інформації Офісу президента Світлані Кондзеле, яка разом зі спільниками вимагав 300 тис. доларів неправомірної вигоди за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

Також повідомлялося, що ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно начальника Полтавської митниці, якого підозрюють в отриманні хабара в розмірі 4 тис. доларів.