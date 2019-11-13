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В суд направили дело по факту взяточничества начальником Полтавской таможни

Новости » Общество     13.11.2019 - 11:13
В суд направили дело по факту взяточничества начальником Полтавской таможни
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР завершило досудебное расследование

Начальника Полтавской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) подозревают в получении взятки в размере 4 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственного бюро расследований.

Отмечается, что обвинительный акт в настоящее время направлен в суд. Досудебным расследованием установлено, что за деньги чиновник проконсультировал предпринимателей относительно того, как определить более выгодную для них ставку пошлины для начисления платежей при таможенном оформлении товаров.

Действия должностного лица квалифицированы по статье о принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи, в случае доказательства вины, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

РБК-Украина писало, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове задержали двух таможенников и пограничников во время получения неправомерной выгоды.

Ранее сообщалось, что во вторник, 12 ноября, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП были разоблачены и задержаны участники преступной группы, среди которых - сотрудница Офиса президента Светлана Кондзеля, по подозрению в получении неправомерной выгоды.

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