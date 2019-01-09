ГБР задержала начальника отдела Нацполиции в Одессе

Иллюстративное фото (gp.gov.ua)

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет

Следователями территориального управления Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Управления СБУ в Одесской области, за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 4 тысячи долларов задержали исполняющего обязанности начальника одного из отделов Национальной полиции в г. Одесса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительным данным, исполняющий обязанности начальника одного из отделов Национальной полиции в г. Одесса требовал и получил неправомерную выгоду в размере 4 тысяч долларов за совершение действий в интересах частного лица, которые заключались в содействии изменения места службы одного из военнослужащих, а также несоздание препятствий для предпринимательской деятельности заявителя.

"По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды следователями теруправления ГБР в г. Николаеве расследуется уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение)", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что исполняющий обязанности начальника задержан следователями теруправления ГБР в г. Николаеве в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Предмет преступления изъят. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляется военной прокуратурой Одесского гарнизона.

"В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества",- добавили в ГБР.

Напомним, Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачили и задержали начальника Пологовского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области за подстрекательство подчиненного к вымогательству и получению неправомерной выгоды.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяний полицейский напал на двенадцатилетнюю девочку и отобрал телефон. ГБР задержало полицейского.