Труба назвав число зареєстрованих справ у ДБР

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

На сьогодні в ДБР зареєстрували понад 800 кримінальних проваджень

На сьогодні в Державному бюро розслідувань (ДБР) зареєстровано 843 кримінальних провадження. Про це РБК-Україна розповів директор ДБР Роман Труба.

За його словами, на сьогоднішній день зареєстровано 843 кримінальних провадження, серед них 180 - слідчими Державного бюро розслідувань.

"Інші ми отримали за підслідністю, з них десь 290 - це кримінальні провадження, що були зареєстровані до 27 листопада цього року. Основна частина - це військові злочини. У кожному територіальному управлінні були зареєстровані також військові злочини, серед них трагедія в Житомирській області, коли розбився Су-27", - додав Труба.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань офіційно запрацювало 27 листопада. Зокрема, з цього дня почалася робота бюро в Києві та ще семи територіальних управліннях.

Відзначимо, в інтерв'ю РБК-Україна Роман Труба також зазначив, що навантаження на слідчих з військових злочинів буде великим.

"Ми проаналізували кількість військових злочинів і розуміємо, що навантаження на слідчих буде надзвичайно великим. Тому найближчим часом я прийму рішення про оголошення нового конкурсу на посади слідчих", - заявив він.