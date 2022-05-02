ГБР задержала 12 диверсантов, планировавших массовый мятеж в Одессе 2 мая

"По замыслам врага, они должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий - 2 мая", - добавляют в ДБР.

У диверсантов сотрудники Бюро обнаружили арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных.

Кроме того, у мятежников были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.

Следователи ГБР возбудили уголовное производство за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Все материалы переданы Службе безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.