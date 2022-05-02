ДБР затримала 12 диверсантів, які планували масовий заколот в Одесі 2 травня

"За задумами ворога, вони мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій - 2 травня", - додають в ДБР.

У диверсантів працівники Бюро виявили арсенал зброї та вибухівки. Велика кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них зберігалась в приватному будинку одного із затриманих.

Крім того, у заколотників виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.