ГБР заблокировало схему отмывания денег для РФ и Беларуси

Группа злоумышленников попала в поле зрения стражей порядка во время проверки граждан РФ и потенциальных участников диверсионно-разведывательных групп. Организаторы имели по несколько паспортов с разными данными.

Еще до войны подозреваемые занимались легализацией денег, минимизацией фискального давления и выводом средств через конвертцентр. Во время войны злоумышленники решили "расширить" бизнес, предоставляя услуги по нелегальному выводу средств из Украины через механизм "перестановок" наличных.

"В ходе проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы было изъято почти 1,5 млн долларов и 150 тыс. евро, поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Уголовное производство было начато по двум статьям Уголовного кодекса – злоупотребление властью и уклонение от уплаты налогов, сборов. В настоящее время идет следствие, процессуальное руководство которым осуществляет Офис генпрокурора.