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ГБР заблокировало схему отмывания денег для РФ и Беларуси

Фото: Отмывание денег для России и Беларуси разоблачило ГБР(Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Государственное бюро расследований разоблачило организованную группу, пытавшуюся вывести из Украины средства российского и белорусского бизнеса. Они должны быть национализированы на нужды Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ГБР.

Группа злоумышленников попала в поле зрения стражей порядка во время проверки граждан РФ и потенциальных участников диверсионно-разведывательных групп. Организаторы имели по несколько паспортов с разными данными.

Еще до войны подозреваемые занимались легализацией денег, минимизацией фискального давления и выводом средств через конвертцентр. Во время войны злоумышленники решили "расширить" бизнес, предоставляя услуги по нелегальному выводу средств из Украины через механизм "перестановок" наличных.

"В ходе проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы было изъято почти 1,5 млн долларов и 150 тыс. евро, поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Уголовное производство было начато по двум статьям Уголовного кодекса – злоупотребление властью и уклонение от уплаты налогов, сборов. В настоящее время идет следствие, процессуальное руководство которым осуществляет Офис генпрокурора.

Напомним, что во Львове задержаны злоумышленники за хищение гуманитарной помощи на полмиллиона гривен.

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