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ДБР заблокувало схему відмивання грошей для РФ і Білорусі

Фото: Відмивання грошей для Росії та Білорусі викрило ДБР (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Державне бюро розслідувань викрило організовану групу, що намагалася вивести з України кошти російського та білоруського бізнесу. Вони мали бути націоналізовані на потреби Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ДБР.

Група зловмисників потрапила в поле зору правоохоронців під час перевірки громадян РФ і потенційних учасників диверсійно-розвідувальних груп. Організатори мали по кілька паспортів із різними даними.

Ще до війни підозрювані займалися легалізацією грошей, мінімізацією фіскального тиску та виведенням коштів через конвертцентр. Натомість у час війни зловмисники вирішили "розширити" бізнес, надаючи послуги з нелегального виведення коштів із України через механізм "перестановок" готівки.

"У ході проведення обшуків за місцями проживання та в офісах учасників злочинної групи було вилучено майже 1,5 млн доларів та 150 тис. євро, підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності", – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розпочали за двома статтями Кримінального кодексу – зловживання владою та ухилення від сплати податків, зборів. Наразі триває слідство, процесуальне керівництво яким здійснює Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, що у Львові затримали зловмисників за розкрадання гуманітарної допомоги на півмільйона гривень.

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