ДБР заблокувало схему відмивання грошей для РФ і Білорусі

Група зловмисників потрапила в поле зору правоохоронців під час перевірки громадян РФ і потенційних учасників диверсійно-розвідувальних груп. Організатори мали по кілька паспортів із різними даними.

Ще до війни підозрювані займалися легалізацією грошей, мінімізацією фіскального тиску та виведенням коштів через конвертцентр. Натомість у час війни зловмисники вирішили "розширити" бізнес, надаючи послуги з нелегального виведення коштів із України через механізм "перестановок" готівки.

"У ході проведення обшуків за місцями проживання та в офісах учасників злочинної групи було вилучено майже 1,5 млн доларів та 150 тис. євро, підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності", – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розпочали за двома статтями Кримінального кодексу – зловживання владою та ухилення від сплати податків, зборів. Наразі триває слідство, процесуальне керівництво яким здійснює Офіс генпрокурора.