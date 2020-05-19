ГБР заблокировало приватизацию "Николаевской электроснабжающей компании"

Государственное бюро расследований заблокировало приватизацию государственной компании "Николаевская электроснабжающая компания", что могло привести к растрате имущества на более чем 30 миллионов гривен. 100% прав компании на продажу с нарушением процедуры и без согласования набсовета пытались выставить должностные лица "Николаевоблэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что торги должны были состояться 8 мая. При этом начальная цена лота составляла 20 миллионов гривен при реальной стоимости корпоративных прав компании около 50 миллионов гривен.

"В свою очередь члены наблюдательного совета предприятия (должностные лица Фонда госимущества) на момент объявления аукциона не приняли меры по устранению указанного нарушения законодательства. Таким образом, в случае проведения аукциона, нанесенный ущерб предприятию с долей государства мог составлять около 30 млн гривен", - отметили в ГБР.

После направления соответствующих писем со стороны ГБР аукцион 6 мая был отменен.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители предотвратили вывод участков земли на 800 миллионов гривен из коммунальной собственности Киевской городской общины.

Также сообщалось, что бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям предстанет перед судом за растрату 23,7 миллиона гривен. Речь идет о схемах с недвижимостью.