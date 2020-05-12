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Экс-замминистра предстанет перед судом за растрату 23,7 млн гривен

Новости » Политика     12.05.2020 - 18:59
Экс-замминистра предстанет перед судом за растрату 23,7 млн гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о схемах с недвижимостью

Бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям предстанет перед судом за растрату 23,7 миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщается, в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение о постройке жилого дома на земельном участке министерства. Согласно соглашению, 3420 кв. метров жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность МЧС.

Однако, в 2010 году подозреваемый заключил дополнительное соглашение, по которому МЧС отказалось от жилого дома в Киеве в обмен на аналогичную жилую площадь в Ирпене Киевской области.

"Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило Министерство в Киевской области, на 23,7 млн гривен меньше, чем стоимость квартир, которые Министерство должно получить в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суд направили обвинительный акт в отношении подозреваемого экс-чиновника. Он обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее НАБУ закрыло дело против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Он фигурировал в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником якобы за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда.

Также РБК-Украина писало, что ГБР открыло дело против чиновников Мининфраструктуры в связи с их возможными неправомерными действиями во время сертификации транспортных средств.

Теги Новости Украины политикарастрата
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