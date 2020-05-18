СБУ предотвратила вывод участков земли на 800 млн гривен из собственности Киева

Фото: Служба безопасности Украины (РБК-Украина)

Злоумышленники пытались присвоить 400 гектаров земли

Служба безопасности Украины предотвратила вывод участков земли на 800 миллионов гривен из коммунальной собственности Киевской городской общины. Участки расположены в Оболонском, Днепровском и Дарницком районах Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленники пытались присвоить 400 гектаров земли.

"Группа злоумышленников через ряд незаконных операций планировала вывести из собственности столичной общины 24 земельных участка. Они пытались узаконить сделку через перепродажу земли "третьим" лицам. Участки расположены в Оболонском, Днепровском и Дарницком районах Киева... Шевченковским районным судом Киева наложены аресты на земельные участки ориентировочной оценочной стоимостью - 800 миллионов гривен. Таким образом, заблокирована возможна перерегистрация или перепродажа злоумышленниками коммунальной земли", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что данной "сделке" могли содействовать должностные лица органов государственной власти. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее СБУ открыла производство по делу земельных махинаций от имени "Ашан-Украина". Уголовное производство открыто по статье 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Также РБК-Украина писало, что НАПК получит доступ к базе данных с недвижимостью для проверки деклараций должностных лиц. Агентство сможет сверять стоимость объекта недвижимости, указанную субъектом декларирования, с оценочной стоимостью, указанной в базе

Автор: Максим Зайченко