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ДБР повернуло вилучене обладнання військовим і готове звільнити винних

Новини » Надзвичайні події     03.07.2020 - 11:34
ДБР повернуло вилучене обладнання військовим і готове звільнити винних
Фото: логотип ДБР (РБК-Україна)

Проти співробітників ДБР та СБУ відкрили кримінальну справу

Вилучене працівниками ДБР та СБУ військове обладнання повернули у військові частини Повітряних сил ЗСУ. Проти причетних до вилучення техніки відкрили кримінальну справу.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Там розповіли, що всі військові прилади повернули вчора пізно ввечері. Також у ДБР нагадали, що почали службове розслідування інциденту.

"За результатами службового розслідування буде вирішено питання про їх подальше звільнення", - йдеться в повідомленні.

Всі матеріали справи передали в головне слідче управління ДБР в Києві. Саме воно буде займатися подальшим розслідуванням інциденту.

"Також, за матеріалами управління внутрішнього контролю, головним слідчим управлінням ДБР відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 КК)", - додали в бюро.

Нагадаємо, вчора Повітряні сили ЗСУ через Facebook заявили про вилучення семи надвисокочастотних приладів (клістронів) для зенітно-ракетних комплексів і звинуватили ДБР у підриві обороноздатності України.

У ДБР тут же відреагували, повернувши кілька приладів і анонсувавши розслідування інциденту.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Збройні сили УкраїниДБР
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