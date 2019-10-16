ГБР создаст подразделение по расследованию дел Майдана

В Государственном бюро расследований (ГБР) появится специальное подразделение по расследованию дел Майдана. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал первый заместитель генпрокурора Виталий Касько.

По его словам, на сегодня есть договоренность с руководством ГБР о создании подразделения, куда без конкурса смогут перейти следователи Управления специальных расследований ГПУ, которые занимаются делами Майдана.

"В свою очередь в Генеральной прокуратуре будет создан специальный департамент по процессуальному руководству по делам Майдана. Работники Управления спецрасследований сейчас определяются, пойдут ли они осуществлять процессуальное руководство по этим делам, будут ли они дорасследовать эти дела в ГБР", - отметил Касько.

Он также добавил, что руководитель управления Сергей Горбатюк еще раздумывает над переходом в ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-заместителя главы МВД Виктора Руташняка заочно арестовали по делу Майдана.

До этого суд оправдал экс-"беркутовца", обвиняемого в избиении активистов Майдана.