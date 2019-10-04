Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапка рассказал, что ГПУ сейчас активно сотрудничает с Управлением спецрасследований

Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал о ходе расследования дел Майдана и анонсировал передачу нескольких производств в суд. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Рябошапка рассказал, что ГПУ сейчас активно сотрудничает с Управлением спецрасследований. По словам генпрокурора, несколько производств скоро будут направлены в суд.

"Дело Майдана расследуется. Мы активизировали расследование и сейчас уже нет тех факторов, которые препятствовали ранее. Мы активно сотрудничаем с руководителем Управления спецрасследований, который ответственный за эти производства, и процесувальними руководителями этих производств. Это не одно дело Майдана, их там несколько десятков. Каждое из этих производств имеет много эпизодов, некоторые из которых начались задолго до событий на Майдане", - заявил он.

Напомним, ранее по делу Майдана бывшему заместителю министра внутренних дел Украины Виктору Ратушняку была избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Днепровский районный суд Киева оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрикина, которого обвиняли в истязании активистов во время Революции Достоинства. Судья считает, что его вина не была доказана.