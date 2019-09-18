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Экс-заместителя главы МВД взяли под стражу по делу Майдана

Новости » Политика    18.09.2019 - 11:15
Экс-заместителя главы МВД взяли под стражу по делу Майдана
Фото: Революция Достоинства (kyivcity.gov.ua)

Экс-заместителя главы МВД арестовали

Бывшему заместителю министра внутренних дел Украины избрана мера пресечения - содержание под стражей - по делам Майдана. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Его подозревают в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов для воспрепятствования проведению протестов на Майдане, что привело к массовым жертвам среди митингующих.

Речь идет о жертвах в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года и во время террористического акта 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

"Следственным судьей Печерского районного суда Киева 16 сентября 2019 года удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, Днепровский районный суд Киева сегодня оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрикина, которого обвиняли в истязании активистов во время Революции Достоинства.

Ранее РБК-Украина писало, что управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершено следствие в очередном уголовном производстве по фактам совершения преступлений во время Революции Достоинства. Экс-заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве обвиняется в превышении власти.

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