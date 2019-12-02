ГБР сообщило о подозрении начальнику миграционной службы Одесской области

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику и первому заместителю Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области, которых обвиняют в хищении около миллиона гривен государственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что чиновников подозревают в хищении 898,7 тысяч гривен при ремонтных работах в своих служебных помещениях.

"Должностные лица ГМС, находясь в сговоре с предпринимателями, внесли заведомо ложные сведения в акты принятия выполненных строительных работ, проведенных в своих служебных помещениях. На основании поддельных актов Госказначейство перечислило на счета подрядчиков 898,7 тыс. грн бюджетных средств", - рассказали в ГБР.

Также было сообщено о подозрении и предпринимателям, которые являются участниками "схемы" завладения госсредств.

Отметим, что начальником миграционной службы Одесской области является Алена Погребняк. Должность первого заместителя начальника управление занимает Иван Безкищенко.

По данному факту открыты уголовные дела по ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 (выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит от 2 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что СБУ выкрыла схему хищения госсредств чиновниками Черкасского горсовета. Руководитель и заместитель финансового отдела одного из департаментов горсовета похитили более 1,5 млн гривен при сделке по ремонту дорог в Черкассах.

Также сообщалось, что Генпрокуратура провела обыски в Одесском аэропорту по подозрению в завладели деньгами коммунального предприятия на сумму свыше 11 млн грн. Сообщается, что под подозрение попали должностные лица подрядных организаций, которые должны были проводить ремонтные работы на территории аэропорта.