ГБР сообщило о подозрении в мошенничестве служебным положением двум правоохранителям

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подозрение сообщили начальнику изолятора временного содержания и заместителю командира взвода одного из отделов ГУ Нацполиции в Одесской области

В Николаеве правоохранители сообщили о подозрении начальнику изолятора временного содержания одного из отделов полиции и заместителю командира взвода одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что правоохранители подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц и злоупотреблении служебным положением ч.3 ст.190 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

В частности, двое предпринимателей договорились с иностранцем о приобретении сельскохозяйственной техники в Польше и ее перевозки в Украину. Иностранный гражданин за продажу и доставку запросил у бизнесменов 19,7 тыс. евро. О факте этого соглашения также знали подозреваемые правоохранители, которые находились в сговоре с иностранцем.

Во время передачи денег за технику подозреваемые правоохранители имитировали задержания иностранца. Полицейские надели на него наручники и вывезли в неизвестном направлении, изъяв также 19,7 тыс. евро, которые уже были в сумке иностранца. Таким образом полицейские с сообщником завладели средствами и распределили их между собой.

В ходе досудебного расследования иностранца задержали. Кроме того, он находится в международном розыске за совершение мошеннических действий на территории Польши. Также обнаружено и изъято несколько иностранных паспортов на имя разных лиц с фотографиями разыскиваемого, боеприпасы, денежные средства и наркотические средства.

Напомним, в Одесской области следователи государственного бюро расследований задержали полицейского и экс-полицейского за разбойное нападение на дом пенсионеров.