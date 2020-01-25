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ДБР повідомило про підозру в шахрайстві службовим становищем двом правоохоронцям

Новини » Суспільство     25.01.2020 - 20:31
ДБР повідомило про підозру в шахрайстві службовим становищем двом правоохоронцям
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозра повідомили начальнику ізолятора тимчасового тримання та заступникові командира взводу одного з відділів ГУ Нацполиции в Одеській області

У Миколаєві правоохоронці повідомили про підозру начальнику ізолятора тимчасового тримання одного з відділів поліції та заступнику командира взводу одного з відділів Головного управління Національної поліції в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Повідомляється, що правоохоронці підозрюють у шахрайстві, скоєному групою осіб і зловживанні службовим становищем ч. 3 ст. 190 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

зокрема, двоє підприємців домовилися з іноземцем про придбання сільськогосподарської техніки в Польщі і її перевезення в Україну. Іноземний громадянин за продаж і доставку запросив у бізнесменів 19,7 тис. євро. Про факт цієї угоди також знали підозрювані правоохоронці, які перебували в змові з іноземцем.

Під час передачі грошей за техніку підозрювані правоохоронці імітували затримання іноземця. Поліцейські наділи на нього кайданки і вивезли в невідомому напрямку, вилучивши також 19,7 тис. євро, які вже були в сумці іноземця. Таким чином поліцейські зі спільником заволоділи коштами і розподілили їх між собою.

В ході досудового розслідування іноземця затримали. Крім того, він знаходиться в міжнародному розшуку за скоєння шахрайських дій на території Польщі. Також виявлено та вилучено декілька закордонних паспортів на ім'я різних осіб з фотографіями розшукуваного, боєприпаси, грошові кошти та наркотичні засоби.

Нагадаємо, в Одеській області слідчі державного бюро розслідувань затримали поліцейського і екс-поліцейського за розбійний напад на будинок пенсіонерів.

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