ГБР задержало полицейских за разбойное нападение на пенсионеров

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейские хотели похитить деньги

В Одесской области следователи государственного бюро расследований (ГБР) задержали полицейского и экс-полицейского за разбойное нападение на дом пенсионеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что 23 января 2020 года полицейский батальона полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Одесской области и бывший полицейский Изолятора временного содержания вместе с двумя неустановленными лицами совершили разбойное нападение на дом жителя одного из сел в Одесской области.

Цель полицейских была - завладеть денежными средствами. Предварительно установлено, что информатором преступной группы выступил действующий полицейский.

По результатам проведенных неотложных следственных и розыскных действий, в ночь с 23 на 24 января 2020 года полицейского и его бывшего коллегу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время планируется сообщить задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, а также обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области двух полицейских подозревают в присвоении и незаконной реализации арестованных судом вещественных доказательств.

РБК-Украина писало, что в Одессе на углу улиц Преображенской и Дерибасовской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием полицейского.