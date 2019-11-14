ГБР расследует присвоение почти 100 млн грн должностными лицами лесхоза

Фото: незаконная вырубка лесов (dbr.gov.ua)

В хищении свыше 98 млн грн подозреваются 7 должностных лиц "Октябрьского лесного хозяйства"

Государственное Бюро Расследований (ГБР) проверяет факт причастности должностных лиц лесхоза в присвоении почти 100 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что чиновники предоставили посторонним лицам разрешение на вырубку более 18 тысяч деревьев ценных пород под видом санитарной очистки леса, чем нанесли убытки государству.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтаве, сообщили о подозрении в растрате государственного имущества на сумму более 98 млн грн семи должностным лицам государственного предприятия "Октябрьское лесное хозяйство", - говорится в сообщении.

Отметим, что в случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет и с конфискацией имущества (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ГБР проверяет факт причастности правоохранителей к незаконной добычи янтаря в одном из районов Ровенской области. Во время обысков следователи изъяли янтаря, стоимостью около 5,8 млн грн. Сообщается, что в настоящее время проведено 20 обысков по адресам проживания лиц, причастных к незаконной добычи янтаря. Изъято около 150 килограммов янтаря, мотопомпы, оборудование для добычи и обработки камней.

Как сообщало РБК-Украина, ГБР устанавливает обстоятельства пожара на вещевом складе воинской части А1619 в городе Гайсине Винницкой области. В ГБР сообщили, что в результате пожара уничтожено военное имущество: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, свыше 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды.