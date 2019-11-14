ДБР розлідує привласнення майже 100 млн грн посадовцями лісгоспу

Фото: незаконна вирубка лісів (dbr.gov.ua)

У розкраданні понад 98 млн грн підозрюються 7 посадовців "Жовтнево лісового господарства"

Державне Бюро Розслідувань (ДБР) перевіряє факт причетності посадовців лісгоспу до привласнення майже 100 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що посадовці надали стороннім особам дозвіл на вирубку більше 18 тисяч дерев цінних порід під виглядом санітарного очищення лісу, чим завдали збитки державі.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, повідомили про підозру у розтраті державного майна на суму понад 98 млн грн семи посадовим особам державного підприємства "Жовтневе лісове господарство", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років та з конфіскацією майна (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, ДБР перевіряє факт причетності правоохоронців до незаконного видобутку бурштину у одному із районів Рівненської області. Під час обшуків слідчі вилучили бурштину, вартістю близько 5,8 млн грн. Зазначається, що наразі проведено 20 обшуків за адресами проживання осіб, причетних до незаконного видобутку бурштину. Вилучено близько 150 кілограмів бурштину, мотопомпи, обладнання для видобутку та оброблене каміння.

Як повідомляло РБК-Україна, ДБР встановлює обставини пожежі на речовому складі військової частини А1619 у місті Гайсині Вінницької області. У ДБР повідомили, що внаслідок пожежі знищено військове майно: близько 1100 кевларових шоломів, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, 100 польових наметів, понад 1000 одиниць польової форми, 1400 костюмів захисту від води.