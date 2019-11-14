ГБР расследует причастность полицейских к добыче янтаря на почти 6 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Изъято около 150 килограммов янтаря

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) проверяет факт причастности правоохранителей к незаконной добычи янтаря в одном из районов Ровенской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Во время обысков следователи изъяли янтарь, стоимостью около 5,8 миллионов гривен. Отмечается, что в настоящее время проведено 20 обысков по адресам проживания лиц, причастных к незаконной добычи янтаря. Изъято около 150 килограммов янтаря, мотопомпы, оборудование для добычи и обработки камней.

Фото: задержание злоумышленников (dbr.gov.ru)

В ГБР сообщили, что событие квалифицировали по двум статьям: злоупотребление властью или служебным положением с целью получения любой неправомерной выгоды для самого себя или другого физического или юридического лица использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), а также заранее не обещанное приобретение или получение, хранение или сбыт имущества, заведомо полученного преступным путем при отсутствии признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ст. 198 Уголовного кодекса Украины).

Ранее прокуратура Житомирской области объявила об подозрение пятерым лицам, которые незаконно добывали янтарь в местном лесничестве.

РБК-Украина писало, что ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении четырех полицейских Индустриального отделения полиции Днепровского отдела полиции, их обвиняют в пытках человека.