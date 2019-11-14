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ГБР начало расследование из-за пожара на военном складе в Винницкой области

Новости » Общество     14.11.2019 - 16:46
ГБР начало расследование из-за пожара на военном складе в Винницкой области
Фото: место пожара (dbr.gov.ua)

Следствие проверяет три версии возникновения пожара

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) устанавливают обстоятельства пожара на вещевом складе воинской части А1619 в городе Гайсине Винницкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что сейчас следствие проверяет три версии, среди которых поджог склада неустановленным лицом, которая может быть причастна к хищению имущества воинской части; самовозгорание; короткое замыкание электросети.

В ГБР сообщили, что в результате пожара уничтожено военное имущество: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, свыше 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды.

Фото: место пожара (dbr.gov.ua)

Ранее военная прокуратура начала уголовное производство по факту пожара на территории вещевого склада воинской части в Гайсине Винницкой области.

РБК-Украина ранее писало, что на одном из складов хранения вещевого имущества в воинской части в Винницкой области произошел пожар. На ее ликвидацию ушло почти четыре часа. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар охватил более 200 квадратных метров.

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