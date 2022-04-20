ГБР разрешили заочно расследовать дело о госизмене Кивы

Суд разрешил Государственному бюро расследований заочно расследовать дело о государственной измене бывшего народного депутата Ильи Кивы. Сейчас подозреваемый находится в международном розыске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Отмечается, что дело касается государственной измены, нарушения территориальной целостности, пропаганды войны и призыва к насильственной смене власти.
В ГБР напомнили, что Кива, находясь в России, на одном из пропагандистских шоу на российском телевидении призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине. Бывший нардеп предлагал физически устранить президента и высшее руководство Украины, а также призвал к агрессивной войне.
Сейчас продолжаются следственные действия для направления обвинительного акта в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что львовский суд заочно арестовал Киву по подозрению в государственной измене.
Кроме того, Киву, который сейчас скрывается за границей, лишили депутатского мандата.
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