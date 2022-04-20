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ДБР дозволили заочно розслідувати справу про держзраду Киви

Фото: Ілля Кива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Суд дозволив Державному бюро розслідувань заочно розслідувати справу щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви. Наразі підозрюваний знаходиться у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Зазначається, що справа стосується державної зради, порушення територіальної цілісності, пропаганди війни та закликів до насильницької зміни влади.

В ДБР нагадали, що Кива, перебуваючи в Росії, на одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Колишній нардеп пропонував фізично усунути президента та вище керівництво України, а також закликав до агресивної війни.

Наразі тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що львівський суд заочно заарештував Киву за підозрою у державній зраді.

Крім того, Киву, який зараз переховується за кордоном, позбавили депутатського мандату.

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Ілля КіваДБР