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ГБР разоблачило помощников нардепов от ОПЗЖ в работе на оккупантов

Фото: ГБР разоблачило помощников нардепов от ОПЗЖ (фото facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Государственное бюро расследований разоблачило помощников нескольких народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые работали на агрессора. Их подозревают в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

По информации следствия, к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он является одним из топменеджеров запрещенного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла ОПЗЖ.

Правоохранители установили, что мужчина координировал с российскими кураторами распространение фейков через подконтрольные СМИ. Также он передавал агрессорам информацию об общественно-политической жизни Украины.

Также к коллаборационной деятельности причастен один из руководителей секретариата фракции ОПЗЖ, личный юрист и доверенное лицо народного депутата Виктора Медведчука.

Во время обысков в офисах и по адресам проживания данных лиц изъяли:

  • документацию, которая подтверждает выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения;
  • черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период проведения войны;
  • протоколы участковых избирательных комиссий;
  • мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;
  • компьютеры, телефоны и другие носители информации с подтверждением противоправной деятельности и тому подобное.

Сейчас ГБР устанавливает местонахождение фигурантов, их сообщников, банковские счета, имущество и решает вопрос о его национализации.

Напомним, суд арестовал активы женщины Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Их планируют национализировать.

Сам нардеп Медведчук нарушил условия домашнего ареста и сбежал из-под стражи.

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Оппозиционная платформа За життяВиктор МедведчукГБР