ГБР разоблачило помощников нардепов от ОПЗЖ в работе на оккупантов

По информации следствия, к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он является одним из топменеджеров запрещенного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла ОПЗЖ.

Правоохранители установили, что мужчина координировал с российскими кураторами распространение фейков через подконтрольные СМИ. Также он передавал агрессорам информацию об общественно-политической жизни Украины.

Также к коллаборационной деятельности причастен один из руководителей секретариата фракции ОПЗЖ, личный юрист и доверенное лицо народного депутата Виктора Медведчука.

Во время обысков в офисах и по адресам проживания данных лиц изъяли:

документацию, которая подтверждает выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения;

черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период проведения войны;

протоколы участковых избирательных комиссий;

мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;

компьютеры, телефоны и другие носители информации с подтверждением противоправной деятельности и тому подобное.

Сейчас ГБР устанавливает местонахождение фигурантов, их сообщников, банковские счета, имущество и решает вопрос о его национализации.