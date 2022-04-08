ДБР викрило помічників нардепів від ОПЗЖ у роботі на окупантів

За інформацією слідства, до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є один з топменеджерів забороненого телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила ОПЗЖ.

Правоохоронці встановили, що чоловік координував з російськими кураторами розповсюдження фейків через підконтрольні ЗМІ. Також він передавав агресорам інформацію щодо суспільно-політичного життя України.

Також до колабораційної діяльності причетний один із керівників секретаріату фракції ОПЗЖ, особистий юрист та довірена особа народного депутата Віктора Медведчука.

Під час обшуків в офісах та за адресами проживання даних осіб вилучили:

документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;

чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;

протоколи дільничних виборчих комісій;

моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;

комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

Наразі ДБР встановляє місцеперебування фігурантів, їх спільників, банківські рахунки, майно та вирішує питання про його націоналізацію.