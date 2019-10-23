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ГБР расследует возможные нарушения во время закупки таможенных сканеров

Новости » Происшествия    23.10.2019 - 12:05
ГБР расследует возможные нарушения во время закупки таможенных сканеров
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР открыло уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют злоупотребление служебным положением работниками таможенной службы ГФС (Государственной фискальной службы, - ред.) во время закупки таможенных сканеров. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, об этих возможных нарушениях заявил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов. Сообщается, что должностные лица таможни должны были купить семь сканеров для проверки содержимого груза автомобилей, однако было закуплено только четыре. Кроме того, данное оборудование было установлено с нарушениями и не работает должным образом. Налаживание работы требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

"Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину завершить процесс реформирования новой таможенной службы до конца 2019 года. Он заявил, что вопросы противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров является приоритетным для завершения реформирования новой таможенной службы.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2019 года передала в правоохранительные органы 641 материале о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

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