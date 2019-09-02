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Зеленский поручил закончить реформу таможенной службы до конца года

Новости » Политика    02.09.2019 - 13:43
Зеленский поручил закончить реформу таможенной службы до конца года
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В новой таможенной службе не должно быть старых коррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину завершить процесс реформирования новой таможенной службы до конца 2019 года. Об этом президент заявил на совещании с участием глав парламента Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, вопрос противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров является приоритетным для завершения реформирования новой таможенной службы.

"Обеспечить запуск деятельности государственной таможенной службы Украины. Не допустить к работе в ней старых - всех. Всех старых коррупционеров. Я лично буду вам помогать. Срок до 1 декабря 2019 года. Ответственный: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, председатель таможенной службы Максим Нефедов", - заявил Зеленский.

Также Зеленский поручил до 1 января 2020 года запустить систему единого окна на таможне.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский поручил правительству подготовить план реструктуризации "Укрзализныци". Процесс должен быть завершен до конца 2019 года.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийГосударственная таможенная служба
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