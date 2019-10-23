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ДБР розслідує можливі порушення під час закупівлі митних сканерів

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 12:05
ДБР розслідує можливі порушення під час закупівлі митних сканерів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують зловживання службовим становищем працівниками митної служби ДФС (Державної фіскальної служби, - ред.) під час закупівлі митних сканерів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Як зазначається, про ці можливі порушення заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов. Повідомляється, що посадовці митниці мали придбати сім сканерів для перевірки вмісту вантажу автомобілів, натомість закуплено було лише чотири. Крім того, дане обладнання було встановлене з порушеннями і не працює належним чином. Налагодження роботи потребує додаткових витрат з державного бюджету.

"Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну завершити процес реформування нової митної служби до кінця 2019 року. Він заявив, що питання протидії контрабанді та корупції при митному оформленні товарів є пріоритетним для завершення реформування нової митної служби.

Раніше повідомлялось, що Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2019 року передала в правоохоронні органи 641 матеріалі про підозрілі операції, які можуть стосуватися легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

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