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ГБР расследует получение взятки Сытником от Крючкова


Сейчас проводятся первоочередные следственные действия

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту получения взятки директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником от экс-депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что открыто два уголовных производства 16 апреля 2019 года. ГПУ осуществляет процессуальное руководство в обоих уголовных процессах. В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.

"Государственным бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве от 16.04.2019 по факту получения Директором Национального антикоррупционного бюро Украины Сытником А.С. неправомерной выгоды и особо крупном размере от Крючкова Д.В. и других неустановленных лиц, с использованием предоставленной власти или служебного положения в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - написала Сарган.

Напомним, в апреле 2018 года в Германии задержали бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова. Его подозревают в финансовых махинациях через компанию "Энергомережа".

Ранее в НАБУ сообщали, что "Запорожьеоблэнерго" в 2015 году уступило этой фирме долги крупных потребителей. "Энергомережа" получила деньги от должников, однако с облэнерго не розплатилася.Таким образом, по данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму более 346 млн гривен .

Журналистам Крючков сообщил, что передавал 50-75% прибыли от коррупционной схемы президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко.

Отметим, сегодня в Соломенском районном суде столицы проходит судебное заседание, в ходе которого рассматривают ходатайства об избрании меры пресечения бывшему депутату Дмитрию Крючкову. В ходе заседания Крючков рассказал о встрече с Игорем Кононенко, в ходе которой обсуждались работа с облэнерго и "Центрэнерго". Крючкову грозит заключение сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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