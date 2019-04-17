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ДБР розслідує отримання хабара Ситником від Крючкова


Наразі проводяться першочергові слідчі дії

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало досудове розслідування за фактом отримання хабаря директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником від екс-депутата Верховної ради Дмитра Крючкова. Про це повідомила у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. 

Вона зазначила, що відкрито два кримінальних провадження 16 квітня 2019 року. ГПУ здійснює процесуальне керівництво у обох кримінальних провадженнях. На даний час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії.

 "Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 16.04.2019 за фактом одержання Директором Національного антикорупційного бюро України Ситником А.С. неправомірної вигоди и особливо великому розмірі від Крючкова Д.В. та інших невстановлених осіб, з використанням наданої влади чи службового становища, в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - написала Сарган. 

Нагадаємо, в квітні 2018 року в Німеччині затримали колишнього депутата Верховної ради Дмитра Крючкова. Його підозрюють у фінансових махінаціях через компанію "Энергомережа".

Раніше в НАБУ повідомляли, що "Запоріжжяобленерго" в 2015 році поступилося цій фірмі борги великих споживачів."Энергомережа" отримала гроші від боржників, однак з обленерго не розплатилася.Таким чином, за даними слідства, державі було завдано збитків на суму понад 346 млн гривень.

Журналістам Крючков повідомив, що передавав 50-75% прибутку від корупційної схеми президенту Петру Порошенку та його соратнику нардепу Ігорю Кононенко.

Відзначимо, сьогодні в Солом'янському районному суді столиці проходить судове засідання, в ході якого розглядають клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому депутату Дмитру Крючкову. В ході засідання Крючков розповів про зустрічі з Ігорем Кононенко, в ході якої обговорювалися робота з обленерго та "Центренерго". Крючкову загрожує ув'язнення терміном до 12 років з конфіскацією майна.

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