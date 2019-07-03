ГБР расследует падения учебного самолета в Харьковской области

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют обстоятельства падения самолета в Харьковской области во время учебно-тренировочных полетов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ГБР сообщают, что во время выполнения курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета, в самолете Л-39 сработал датчик "пожар". Курсант успел катапультироваться. Он не пострадал.

Фото: последствия падения самолета (dbr.gov.ru)

"Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного Кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 2 июля, РБК-Украина писало о падении самолета в Харьковской области.

Отметим, на прошлой неделе в Полтавской области произошло падение дельтаплана, в результате которого погибли два человека.

Кроме того, 30 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, в результате инцидента погибли четверо военных. Среди погибших был командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины.