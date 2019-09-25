ГБР расследует незаконное присвоение средств порта "Южный"

В ГБР заявили о причастности к делу чиновников Мининфраструктуры
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) выявили незаконное присвоение средств госпредприятия "Морской торговый порт "Южный" при приобретении некачественного оборудования по завышенным ценам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В ГБР сообщили, что к схеме присвоения средств причастны чиновники Министерства инфраструктуры Украины и ГП "Морской торговый порт "Южный".
"Злоупотребляя служебным положением, они совершили противоправные коррупционные действия во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для ГП "Морской торговый порт "Южный". Продукция была приобретена по завышенным ценам и не соответствует техническим требованиям. Более того, некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии", - сообщается на сайте ГБР.
Как отмечается в сообщении, в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн грн и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По заключению экспертов, реальная стоимость этих тепловозов составляет менее 3 млн грн, а перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.
Действия злоумышленников квалифицированы как злоупотреблением властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, ГБР начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками таможенной службы при задержании бывшей жены экс-начальника Национальной полиции Андрея Князева.
Также РБК-Украина сообщало, что ГБР объявило о подозрении бывшему нардепу Максиму Микитасю в хулиганстве.